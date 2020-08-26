Malazgirt Zaferi mesajları ve sözleri | Malazgirt Zaferi hakkında kısaca bilgi

Malazgirt Zaferi mesajları ve sözleri bugün Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Ağustos 1071’de Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerinin en önemli adımı olan Malazgirt Zaferi yine aynı coşku ve gururla anılıyor. Bu şanlı zaferin 949. yıl dönümünde sevdiklerinize Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter benzeri uygulamalar üzerinden Malazgirt Zaferi şiirleri, sözleri ve mesajları göndererek kutlayabilirsiniz...

26 AĞUSTOS 1071 'MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 949. YIL DÖNÜMÜ'

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071'de, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatorluğu Romen Diyojen arasında gerçekleşti. Alp Arslan'ın zaferi ile neticelenen Malazgirt Muharebesi Türklere Anadolu'nun kapılarının kesin olarak açıldığı son muharabesinin ismidir.

1071 senesinde Malazgirt'te elde edilen büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolda atılan ilk adım olmuştur. Tarihin akışına yön vermiştir ve tarih boyunca pek çok zafer kazanmış olsakta Anadolu'da elde edilen iki büyük zaferin birincisi bunun olduğu ortadadır. Birinci olarak 26 Ağustos 1071'de kazanılmış Malazgirt Zaferi ikincisi ise 26 Ağustos 1922 Başkumandanlık Meydan Muharebesidir.

26 Ağustos 1071'de Malazgirt'te kazanılan büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımı olmuş, aziz milletimiz bu topraklarda nice şanlı zaferlere ulaşarak, tarihin akışına yön vermiştir.

MALAZGİRT ZAFERİ, SÖZLERİ, ŞİİRLERİ VE MESAJLARI

-Malazgirt Köklerinden koparılmaya çalışıldı. Aziz milletimiz Ne yapsalar ne etseler nafile! Millet aslına dönüyor Düştüğü yerden kalkıyor Bir millet uyanıyor gaflet uykusundan! Göreceğiz ki! Bizimle birlikte mazlum milletlerde uyanacak! Ümmet yeniden birliğine kavuşacak!

-Birisi 26 Ağustos 1071’de Anadolu’yu Türk yurdu yaptı, diğeri 26 Ağustos 1922’de Anadolu’nun Türk yurdu olmasını kesinleştirdi. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır Malazgirt!

-Malazgirt Zaferinin 948'inci yıldönümünde büyük Hakanımız Sultan Alparslan'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.

-Anadolu'nun, aziz milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorum.

-Milletçe birlik olacağız. Malazgirt te olduğu gibi.Çanakkale’de olduğu gibi ve yakın tarihimiz 15 Temmuz Darbesi’ndeki gibi. Her daim uyanık olacağız. Siyasi ve finansal darbe. Hepsine devam edecekler. Biz “kızıl elmamız”dan asla ve kat’a vazgeçmeyeceğiz.

-Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelecek, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı verecektir. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

-Kefen giydi Alp Arslan, seslendi askerlerine… “Burada Allahu Teâlâ’dan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader O’nun elindedir.”

-Malazgirt’te Alparslan’ın üzerine yürüyen Bizans ordusunda bulunanların ortak adı “DÜŞMAN”dı; * Selçuklu ordusunun içinde yer alan Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Arnavut vesaire gibi etnik unsurların ortak adı ise “KARDEŞ”ti.

-1071’de Kurt başlı sancağımız ve kan damlayan kılıçlarımızla girdiğimiz bu topraklara adalet ve medeniyet getirdik. Kimse heveslenmesin kıyamete kadar da burada olacağız.!

-Malazgirt sayıca kat be kat üstün düşman kuvvetlerinin imha edilmesi bakımından Türk Ordusu’nun, Bizans saflarında bulunan Hristiyan Türklerin, Müs­lüman kandaşlarının tarafına geçmesi bakımından da Türk milli şuu­runun en büyük zaferlerinden biridir. / Necdet Sevinç

-Selam olsun Türk’ün Yiğit Komutanlarına! Sonsuza kadar var olsun tarihi 5 BİN yıla dayanan TÜRK MEDENİYETİ!

-Malazgirt, Türk’ün Anadolu’da yurt tutması değil, cihanı yurt etmesinin öncüsüdür. Malazgirt Kızılelma’dır…

-Altaylardan çıkıp geldim, Malazgirt'te ne canlar verdim, Koskoca bir orduyu yendim, Türkoğlu Türküm ben… Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

-Sultan Alparslan'ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu'nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 948'ncı yılını kutlarım.

MALAZGİRT ZAFERİ

Bin yetmiş bir yılı Ağustos ayı,

Orduyla birlikte kılıp cumayı.

Elinde kılıcı, mızrağı, yayı,

Alparslan sıçrayıp bindi atına,

Malazgirt önünde koptu fırtına.

Dedi; yiğitlerim, alplarım benim!

Ordunun önünde ben ilk gidenim.

Ölürsem şehidim, işte kefenim,

Beyaz bir elbise aldı sırtına,

Malazgirt önünde koptu fırtına.

Ordular arası sayı uçurum,

Kırk beş bin bahadır, iki yüz bin Rum.

Hakkın yardımıyla değişti durum.

Bir hançer saplandı Rum’un sırtına,

Malazgirt önünde koptu fırtına.

Rahve ovasına kuruldu ordu,

Bir hilal misali düşmanı sardı,

Koca ova artık Bizans’a dardı.

Kaçarken bakmadı dönüp ardına,

Malazgirt önünde koptu fırtına.

Ok gibi hedefe vardı yiğitler,

Düşmanı dört yandan sardı yiğitler,

Düşman saflarını yardı yiğitler.

Şehitler yüceldi cennet katına,

Malazgirt önünde koptu fırtına.

Zafer geldi daha gün kararmadan,

Diyojen kaçarken, şehre varmadan,

Orduyu toplayıp yara sarmadan.

Köz düştü Bizans’ın tarih kartına,

Malazgirt önünde koptu fırtına.

Tekbir sesleriyle inledi gök, yer,

Yardıma yetişti gökten melekler.

Tarihi yazarken kırk beş bin asker;

“Selam sana” dedi yeni yurduna,

Malazgirt önünde koptu fırtına.

Anadolu yurdu ulvi amaçtı,

Anadolu şimdi bağrını açtı.

Anadolu artık başlara taçtı.

Şimdi kızıl elma batıda Tuna,

Malazgirt önünde koptu fırtına.

Malazgirt / 2009

SULTAN ALPARSLAN SÖZLERİ

Allahım! İslamın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahidlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! Alp Arslan'ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir! Zira O, Senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret!

Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya da şehit olarak Cennet'e giderim. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Ölürsem kefenim, üzerimdeki elbisemdir.

Ey Askerler!… Eğer şehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de, muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir.

Allahım! İslâmın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahidlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! Alp Arslan'ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir! Zira O, Senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret!

Biz ne kadar az olursak olalım, onlar (Bizanslılar) ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum.

MALAZGİRT NEREDE?

Günümüz sınırlarına göre Malazgirt, Muş'ta yer almaktadır. Konum olarak Van, Ağrı, Erzurum, illerinin ortasında bulunur. Malazgirt ilçesi il merkezine karayolu ile uzaklığı 137 km olup, merkeze en uzak ilçe durumundadır. İlçenin yüzölçümü 1534 km2 olup, düz bir alana kurulmuştur.

MALAZGİRT SAVAŞI NEDEN ÖNEMLİ?

Malazgirt Meydan Muharebesi, gerek Türk gerek İslam gerekse dünya tarihi açısından kısa ve uzun vadede belirleyici sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Savaştan sonraki on yıl içerisinde Müslümanlar Anadolu’nun Batı uçlarına kadar ulaşmış ve 1075 yılına gelindiğinde İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti’nin temelleri atılmıştır. İslâm dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılırken Bizans İmparatorluğu da 1453 yılında İstanbul’un fethine kadar devam edecek olan bir çözülme dönemine girmiştir.