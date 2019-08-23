Malazgirt Zaferi'nin 948'İnci Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri ve Spor Kültür Festivali, Ordu'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, Ordu Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kutlanan Malazgirt Zaferi'nin 948'inci Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri ve Spor Kültür Festivali'nin açılışı, Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan program, okçuluk turnuvasına katılan Türkiye, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcularının katılımı ile devam etti.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı sonrası programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gençlerin sosyal, kültürel ve tarih alanında bilinçlerini arttırmak için birçok etkinlik yapıldığını belirtti. "Aziz ecdadımız, şehitlerimiz bu toprakları kalemi, kılıcı ve duası ile bize bu vatanı emanet bıraktı" diyen bu emanete kıyamete kadar sahip çıkılacağını aktardı.

Vali Vekili Adem Öztürk ise Malazgirt Zaferi'nin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 25 bin civarında orduya karşı yaklaşık 50 binlik Bizans ordusuna karşı Türklerin geliştirmiş olduğu taktikle yaklaşık 2 saat sürede zafer kazanıldığını aktardı. Öztürk, şehitleri rahmetle anarak, emanete sahip çıkılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin farklı illerinden gelen kılıç ustalarının yaptığı gösteri, beğeni topladı. Etkinlik, konser eşliğinde devam etti.

Kaynak: İHA