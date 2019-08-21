Malazgirt’e Özel Alparslan Kişisel Gelişim Kursu açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Sınav Yayınları işbirliği ile Malazgirt Özel Alparslan Kişisel Gelişim Kursu açıldı.

2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmet verecek olan Malazgirt Özel Alparslan Kişisel Gelişim Kursu Kurucusu Mesut Bozkurt, kendi alanlarında uzman öğretmen kadrosuyla Malazgirt halkının en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını söyledi. Mesut Bozkurt, "2019-2020 eğitim öğretim yılında Malazgirt'te hizmet verecek olan eğitim kurumumuzda vizyonumuz, Malazgirtli çocuklarımızı ve gençlerimizi daha başarılı bir geleceğe hazırlamaktır. Güçlü yarınlar için, saydamlık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkinlik, hukuka bağlılık ve tutarlılık ilkelerini yaşama geçirmek temel vizyonumuzdur. Öğretmenlerimizin hepsi eğitim öğretim kökenli ve işin mutfağından geliyorlar. Bu başarılı kadro ile çok iyi işler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Malazgirt öğrencilerimizle birlikte gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var"

Öğrencilere de hitap eden Bozkurt, "Siz değerli öğrencileri sevgiyle eğitip kalplerinize dokunmak istiyoruz. Çünkü önce bir aile olmalıyız. Çünkü birlikte gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var. Eğitim bir ekip işidir. Branşlarına göre her dersin öğretmeni mevcuttur. Dinamik ve deneyimli bir kadromuz var. Eğitim sisteminin başarısı, öğretmenlerin niteliklerine bağlıdır. Malazgirt Özel Alparslan Kişisel Gelişim Kursumuzdaki programlarımızda diksiyon (etkili konuşma), A grubu KPSS Alan Bilgisi Hazırlık Kurs Programı, B grubu KPSS Eğitim Bilimleri Hazırlık Kurs Programı, Genel Kültür ve Genel Yetenek Hazırlık Kurs Programı, Zekâ Oyunları Kurs Programı, Eğiticinin Eğitim Kurs Programı, İngilizce Dil Öğretim Kursu Programı, Matematik Kursu Programı, Türk Dili Kursu Programı, Güzel Konuşma Kurs Programı olacaktır. İhtiyaca göre çeşitli eğitim programlarına da yer vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA