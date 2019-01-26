Malazgirtli atletleri -15 derecede milli takıma hazırlanıyorlar

Muş'un Malazgirt ilçesinde soğuk hava etkisini sürdürürken, müsabakalara hazırlanan atletler, eksi 15 dereceyi bulan soğuklara rağmen antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Malazgirt'te yaklaşık bir aydır etkili olan ve geceleri eksi 22 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Türkiye Şampiyonası ve Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasına hazırlanan Malazgirtli atletler ise dondurucu soğuklara aldırmadan antrenmanlarını sürdürüyor. Geceleri eksi 22 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı Malazgirt ilçesinde atletlerin antrenman yapmasına engel olmuyor. Dondurucu soğuklara aldırmadan Türkiye Şampiyonası, Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Yıldız Türkiye Şampiyonasına hazırlanan atletler, tek amaçlarının güzel dereceler alarak milli takıma seçilmek olduğunu söylediler.

Dondurucu soğuklara rağmen Malazgirt Şehir Stadyumunda ve karayolunda antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Malazgirtli atlet Oğuzhan Tutar, soğuk havalar başarıları için engel olmadığını ifade ederek, "Soğuk havalar bizlerin antrenman yapmasına engel değil. Çünkü doğası ve şartları soğuk olan bir ilde yaşıyoruz. Ona göre bizde antrenmanlarımızı soğuk havalara ayarlıyoruz. İlçemizde birçok arkadaşımız milli takım sporcusu oldu. Bizde burada bu soğukta tek hedefimiz milli takıma girmek. Milli takım için eksi 30 derecede bile çalışırız. İlçemizde çok başarılı arkadaşlarımın var onlardan biride Mazlum Burhanlı. Mazlum Burhanlı kardeşim şimdi Fenerbahçe Kulübünde koşuyor" dedi.

Milli takıma seçilmek için çok çalışmak gerektiğini belirten Malazgirtli atletlerden Hamza Berat Taş ise, tek hedefinin milli takıma seçilmek ve milli bir sporcu olmak olduğunu ifade ederek, "İlçemizde atletizm sporuyla uğraşan yaklaşık 15 sporcu kardeşimiz var. Birçoğu milli sporcu oldu. Bizde burada eksi derecelere aldırış etmeden hedeflerimize ulaşmak için antrenman yapıyoruz. İnşallah bizlerde çok çalışıp milli takıma gireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA