Malazgirtli öğrenciler Ankara’ya uğurlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesindeki 80 öğrenci Ankara'ya uğurlandı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından iki otobüsle Ankara'ya uğurlanan 80 öğrenci ve 4 eğitimci, hafta sonu başkentin tarihi, turistik ve önemli mekânlarını görme fırsatı bulacak. Öğrencilerle bir müddet sohbet eden Kaymakam Emre Yalçın, "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında geçtiğimiz hafta Ankara'yı görmeleri için 80 öğrenciyi yolcu ettiklerini belirterek, "Bu hafta da çoğunluğu köy okullarımızda okuyan öğrencilerimizden oluşan ikinci kafileyi yolcu etmeye geldik. İnşallah kazasız belasız güzel bir gezi olur. Bu hafta sonu tatillerini çok iyi geçirmelerini diliyorum ve bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Geziye katılan öğrenciler ise, ilk defa Ankara'yı görecekleri için çok mutlu olduklarını belirttiler.

Kaymakam Yalçın, il dışına çıkan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra onları Ankara'ya uğurladı.

Kaynak: İHA