Malazgirtli öğrenciler yarıyıl tatillerini Ankara’da geçirecek

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesindeki üçüncü grup 80 öğrenci ve 4 eğitimci yarıyıl tatillerini geçirmek için Ankara'ya uğurlandı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından iki otobüsle Ankara'ya uğurlanan üçüncü grup 80 öğrenci ve 4 eğitimci, yarıyıl tatillerini geçirmeleri için başkent Ankara'ya gittiler. Öğrenciler, Başkent Ankara'nın tarihi, turistik ve önemli mekânlarını görme fırsatı bulacaklar.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, "Başkent Ankara'ya yarıyıl tatillerini geçirmek için giden öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Allah yollarını açık etsin. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Geziye katılan öğrenciler ise, ilk defa Ankara'yı görecekleri için çok mutlu olduklarını belirttiler. Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, il dışına çıkan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra onları Ankara'ya uğurladı.

Kaynak: İHA