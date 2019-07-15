Malazgirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, beraberindeki Garnizon Komutan Vekili Burak Çiğit, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, Emniyet Müdürü İlker Eşki, İlçe Jandarma Komutan Vekili Özgür Cengiz, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, STK temsilcileri, kurum amirleri ile ilk olarak Beşdam köyünde 1980 yılında şehit olan Piyade Er Haydar Üsta'nın mezarını ziyaret ederek dua edip, çiçek bıraktı. Kaymakam Yalçın ve beraberindeki heyet, daha sonra Şehit Piyade Er Haydar Üsta'nın eşi Hazal Üsta ve çocuklarını ziyaret etti. Burada konuşan Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, kaymakamlık tarafından şehidin ailesine yeni bir ev yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Şehit yakınlarını, gazileri ve engellileri "baş tacı" olarak gördüklerini belirten Yalçın, "Bu ülke için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Değerli şehit annelerimiz, bize şehidimizin birer emanetisiniz ve biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, biz de bu anlamlı günün anısına şehidimizin eşi ve çocuklarını ziyarete geldik. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız" dedi.

Şehidin eşi Hazal Üsta ise, duygularını ifade etmekte zorlandığını belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Benim eşim 1980 yılında şehit düştüğü zaman ben ve çocuklarım devletimizin yardımları sayesinde bu günlere geldik. Allah devletimize zeval vermesin. Bana ve çocuklarıma baktılar. Şimdide devletimiz bize çok güzel bir ev yaptı. Kaymakamımız her zaman bizimle ilgileniyor. Bize yardımlarda bulunuyor. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kaymakam Yalçın ve beraberindekiler, daha sonra Merkez Camii'nde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için verilen mevlide katıldı.

Kaynak: İHA