Malazgirt’te saman satışı başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde hasadı tamamlanan tarlalarda saman satışına başlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Malazgirt’te saman satışı başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde hasadı tamamlanan tarlalarda saman satışına başlandı.

3 milyon 570 bin dönüm tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda tamamlanan hasadın ardından tarlalarda saman satışına başlandı. Bölgedeki mevsimsel yağışların bol olması nedeniyle rekoltenin önceki yıllara göre çok yükseldiği, bu nedenle de saman fiyatının çok düşük olduğunu belirten çiftçi Murat Yıldırım, samanın kilosunun 400 ile 500 liradan satıldığını kaydetti. Murat Yıldırım, "Malazgirtli çiftçiler isterse samanı balya haline getirerek satışa sunuyor, isterse de hasat sonunda samanı çuvallayıp kamyonlara yükleyerek çevre il ve ilçelerden gelen talebe göre satıyor. Bu sene saman çok, o yüzden para etmiyor. Masraflarımızı çıkarmak için mecburen satmak zorunda kalıyoruz. Gübre, biçerdöver, işçi ve taşıma parasını ödemek için satmaya çalışıyoruz. Alıcı da bulmak zor. Bu samanları satmak zorundayız, yoksa yağmur yağarsa hepsi çürüyecek.

Bizler samanı tüccarlara veriyoruz. Onlarda samanı bölgemizdeki illerden Ağrı, Kars, Erzurum ve Bingöl tarafına götürüp satıyorlar" dedi.

Malazgirt’te saman satışı başladı

Malazgirt’te saman satışı başladı

Malazgirt’te saman satışı başladı

Malazgirt’te saman satışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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