Malcolm Barcola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Barcola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Malcolm Barcola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malcolm Barcola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Malcolm Barcola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Barcola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Malcolm Barcola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Barcola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malcolm Barcola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malcolm Barcola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malcolm Barcola 14 Mayıs 1999 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Togo,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malcolm Barcola Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Malcolm Barcola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Malcolm Barcola'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Malcolm Barcola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malcolm_barcola/

Malcolm Barcola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malcolm Barcola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Malcolm Barcola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malcolm Barcola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2021 yılında Olimpik Lyon

2 Temmuz 2022 yılında FK Tuzla City

Malcolm Barcola kimdir

Malcolm Barcola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malcolm Barcola şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Bron, FC Lyon, ASVEL, Olympique Lyonnais (2016-2018)

Malcolm Barcola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Togo takımında 16 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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Malcolm Barcola nereli

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