Malcolm Jacobs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Jacobs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Malcolm Jacobs kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malcolm Jacobs ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Malcolm Jacobs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Jacobs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Malcolm Jacobs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Jacobs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malcolm Jacobs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malcolm Jacobs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malcolm Jacobs 30 Eylül 1989 tarihinde doğmuştur.  Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malcolm Jacobs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Malcolm Jacobs'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Malcolm Jacobs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malcolm Jacobs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Malcolm Jacobs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malcolm Jacobs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Highlands Park

18 Temmuz 2016 yılında Mbombela United

18 Ağustos 2017 yılında Ubuntu

8 Ocak 2020 yılında Richards Bay

Malcolm Jacobs kimdir

Malcolm Jacobs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malcolm Jacobs şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Malcolm Jacobs nereli

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