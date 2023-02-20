Malcolm Johnston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Johnston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Malcolm Johnston kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malcolm Johnston ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.