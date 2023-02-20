Malcolm Johnston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Johnston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malcolm Johnston adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Malcolm Johnston Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Malcolm Johnston {dogum-tarihi} tarihinde Aurora, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Malcolm Johnston Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Malcolm Johnston'nin New York City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Malcolm Johnston Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Malcolm Johnston futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Aralık 2022 yılında New York City
Malcolm Johnston Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Malcolm Johnston şuan New York City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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