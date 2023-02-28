Malcolm Shaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Shaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malcolm Shaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malcolm Shaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malcolm Shaw 27 Temmuz 1995 tarihinde Pickering, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kanada,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Malcolm Isaiah Shaw şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malcolm Shaw Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marina Mutavdzic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 25 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Malcolm Shaw'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Malcolm Shaw Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malcolmshaw95

Malcolm Shaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malcolm Shaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malcolm Shaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malcolm Shaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2019 yılında Assyriska IK

31 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

25 Haziran 2020 yılında Atl. Ottawa

Malcolm Shaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malcolm Shaw şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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