Malcolm Simmons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Simmons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malcolm Simmons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Malcolm Simmons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Malcolm Simmons 17 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Malcolm Simmons Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OF yapmaktadır. Malcolm Simmons, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Malcolm Simmons'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Malcolm Simmons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Malcolm Simmons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Ağustos 2022 yılında Benfica A23
Malcolm Simmons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Malcolm Simmons şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.