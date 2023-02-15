Malcolm Stolt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Stolt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malcolm Stolt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malcolm Stolt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malcolm Stolt 30 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malcolm Stolt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Malcolm Stolt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 3 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Malcolm Stolt'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Malcolm Stolt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Malcolm Stolt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Malcolm Stolt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malcolm Stolt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2018 yılında Örebro SK U19

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

20 Mayıs 2020 yılında IFK Östersund

3 Ağu 2020 yılında Östersund

Malcolm Stolt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malcolm Stolt şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Örebro SK (-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.