Malcolm X’in kızı Ilyasah Shabazz İstanbul’da

İletişim Başkanlığı tarafından "Gençlere İlham Veren İsimler-Malcolm X" projesi kapsamında düzenlenen konferansa Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz katıldı. Shabazz, "Babam her zaman benim en büyük ilham kaynağımdı. Babamızın sevgisini her zaman hissettik. Babam, müziği, şiiri, sanatı seviyordu, sevgi doluydu. Hepsinin ötesinde bütün bunları Allah için yapıyordu" dedi.

21 Şubat 1965 yılında uğradığı silahlı saldırıda öldürülen İnsan hakları savunucusu Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Gençlere İlham Veren İsimler - Malcolm X" projesi kapsamında düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Topkapı'da bir otelde gerçekleştirilen konferansa katılan Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz, "Türkiye'de olmak ve babamın mirasını ve kamuoyundaki etkisini konuşmak benim için bir onur" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Babamızın sevgisini her zaman hissettik"

Henüz 2 yaşındayken Babası Malcoçm X'in suikaste uğradığını belirten Shabazz, buna rağmen annesinin evde sık sık babasından bahsederek evde o varmış gibi hissetmesini sağladığını söyledi. Shabazz, "Babam her zaman benim en büyük ilham kaynağımdı. Babamızın sevgisini her zaman hissettik. Her ne kadar fiziksel olarak babam gitmiş olsa da annem, babamızın evdeki konuşmaların bir parçası olmaya devam etmesini sağladı. Babam, müziği, şiiri, sanatı seviyordu, sevgi doluydu. Hepsinin ötesinde bütün bunları Allah için yapıyordu" diye konuştu.

Onun hareketinin sadece Amerikalılar tarafından değil, dünya toplumları tarafından takdir edildiğini belirten Shabazz, "Küresel boyutta, Malcolm X'in zamanın ötesinde birisi olarak takdir edilmesi gerekir. O sayfaları okurken Malcolm X'in herkes için mücadele ettiğini görebilirsiniz. İnanılmaz başarılarının herkes tarafından kabul edilmesine rağmen, Malcolm mütevazi birisi olarak kaldı. Güçlüydü ama tutkuluydu, merhametliydi, enerji doluydu, samimiydi. Evet bir ikondu, hümanistti, kendini insanların refahına adamıştı. Babam topluluktan uzaklaştırılınca ki bu Malcolm için bu çoğu zaman evdi. Bugüne kadar hala ben onu tüm hayatında gerçekleştirdiği tüm işlere rağmen, en ihtiyaç duyduğu zamanda kendisinin korunamamış olduğuna inanamıyorum. Herkes için özgürlük yolunda gayret etti. Bu sırada, liderler ve BM'deki ajanslar onun yok edilmesine karar vermişlerdi. Onun suikastından tam bir hafta önce uyuduğu odaya bir bomba atılmıştı. Hükümetin ona karşı yaptığı tehditlere karış hiçbir şekilde taviz vermemesinden ötürü minnettarım, çünkü kendisini devlet düşmanı ilan etmişlerdi" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin güzelliklerinin tanıtılması için kitaplar yazılmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızlarının ilham verici isimler olduğunu aktaran Shabazz, Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu ve Türkiye'nin güzelliklerinin tanıtılması için kitaplar yazılması gerektiğini kaydetti.

Soru cevap şeklinde devam eden konferansta Ilyasah Shabazz, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Konferans sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ilyasah Shabazz plaket ve çiçek takdim edildi. Ilyasah Shabazz daha sonra konferansa katılanlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

