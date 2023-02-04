Malcom Bokele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcom Bokele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malcom Bokele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malcom Bokele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malcom Bokele 12 Şubat 2000 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Kamerun,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Malcom Bokele Mputu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malcom Bokele Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Malcom Bokele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Malcom Bokele'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Malcom Bokele Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Malcom Bokele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Malcom Bokele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malcom Bokele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

24 Ekim 2020 yılında G. Bordeaux B

30 Ocak 2022 yılında FC Villefranche

30 Haziran 2022 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux

Malcom Bokele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malcom Bokele şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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