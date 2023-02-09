Malcom Braida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcom Braida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Malcom Braida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malcom Braida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Malcom Braida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcom Braida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Malcom Braida

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malcom Braida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malcom Braida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malcom Braida 17 Mayıs 1997 tarihinde Colonia Caroya şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malcom Braida Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Malcom Braida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Malcom Braida'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Malcom Braida Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malcombraida

Malcom Braidaboyu ve yaşı kaç

Malcom Braida Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Malcom Braida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Malcom Braida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malcom Braida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Instituto AC II

1 Temmuz 2018 yılında Instituto AC

10 Eylül 2020 yılında Aldosivi

31 Aralık 2021 yılında Instituto AC

17 Ocak 2022 yılında San Lorenzo

Malcom Braida kimdir

Malcom Braida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malcom Braida şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Malcom Braida nereli

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