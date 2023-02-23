Malcom Edjouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcom Edjouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Malcom Edjouma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malcom Edjouma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Malcom Edjouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcom Edjouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Malcom Edjouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcom Edjouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malcom Edjouma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malcom Edjouma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malcom Edjouma 8 Ekim 1996 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Malcom Sylas Edjouma şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malcom Edjouma Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Malcom Edjouma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Malcom Edjouma'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Malcom Edjouma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malcom Edjouma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Malcom Edjouma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malcom Edjouma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Châteauroux B

14 Temmuz 2016 yılında ASM Belfort

1 Temmuz 2017 yılında Concarneau

29 Ocak 2018 yılında FC Lorient

30 Ocak 2018 yılında Concarneau

30 Haziran 2018 yılında FC Lorient

10 Ocak 2019 yılında Red Star FC

30 Haziran 2019 yılında FC Lorient

16 Temmuz 2019 yılında FC Chambly Oise

22 Ocak 2020 yılında FC Lorient

23 Ocak 2020 yılında FC Viitorul

7 Ağustos 2020 yılında KSV Roeselare

11 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2021 yılında FC Botosani

11 Şubat 2022 yılında FCSB

Malcom Edjouma kimdir

Malcom Edjouma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malcom Edjouma şuan FCSB takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Paris Saint-Germain (2005–2008), Toulouse FC (2008–2010), Toulouse Fontaines Club (2010–2013)

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Malcom Edjouma nereli

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