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Maldivler'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Maldivler'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Maldivler'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Maldivler'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Maldivler'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Maldivler'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Maldivler ya da resmî adıyla Maldiv Cumhuriyeti, Hint Okyanusu'nda 1.200 adadan oluşan bir devlettir. Hindistan'ın güneyinde ve Sri Lanka'nın yaklaşık 750 kilometre güneybatısında yer alır. Küresel iklim değişiklikleri yüzünden yüzyıl içerisinde sular altında kalacağı öngörülmektedir.

Maldivler'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Maldivler 317280 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 181. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000041 olduğu görülmektedir.

Maldivler'in Müslüman Nüfus sayısı 304000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 98,4 olarak rakamlara yansımıştır.

Maldivler'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Maldivler'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Maldivler'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Maldivler'in yüz ölçümü 234 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Maldivler'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 298 km²

Maldivler'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Maldivler'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Maldivler'in Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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