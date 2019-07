Malefiz 2 fragman izle | Malefiz 2 Türkçe dublaj | Malefiz 2 ne zaman çıkıyor?

Malefiz 2 merak edilen güzel filmlerden birisi. Peki Malefiz 2 filmi ne zaman vizyona giriyor? Filmin konusu nedir? Filmin fragmanı nasıl ve nereden izlenir? Oyuncuları kimler? İşte cevapları.

MALEFİZ 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Filmin ilk olarak 29 Mayıs 2020 tarihinde vizyona gireceği söylenmişti. Ancak vizyon tarihi öne çekildi ve 18 Ekim 2019 olarak açıklandı.

MALEFİZ 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yıllar Maleficent ve Aurora'ya iyi davranmıştır. İlişkileri kalp kırıklıklarından, intikam öyküsüne ve sonunda sevgiye dönüşür. Ancak hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürüyordur. Aurora'nın Prens Phillip ile gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağlayacağı için Ulstead ve Moors Krallığı'nda kutlanacaktır. Beklenmedik bir karşılaşma ise yeni ittifakları doğuracaktır. Büyük Savaş içerisinde Maleficent ve Aurora ise ayrı düşeceklerdir. Böylece sadakatleri test edilecek ve gerçek bir aile olup olmadıklarını sorgulayacaklardır.

MALEFİZ 2 FRAGMANI İZLE

MALEFİZ 2 HAKKINDA

Vizyon tarihi: 18 Ekim 2019

Yönetmen: Joachim Rønning

Oyuncular: Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Juno Temple, Lesley Manville, Sam Riley

Tür: Fantastik, Macera, Aile

Ülke: ABD

Orijinal İsmi: Maleficent: Mistress of Evil

Senarist: Linda Woolverton , Noah Harpster , Micah Fitzerman-Blue

Yapımı: 2019 - ABD

1959 Disney klasiği Uyuyan Güzel'in kötü karakterinin anlatılmamış hikâyesinin anlatılmaya devam ettiği bu devam filmi olan Maleficent: Mistress of Evil, Malefiz ve Aurora'nın arasındaki karmaşık ilişkiyi ve Moors topraklarına gelen yeni tehditlerle karşılaşmalarını konu ediniyor. Akademi Ödüllü usta isim Angelina Jolie'nin Malefiz karakterine hayat vermeye devam ettiği filmde, Elle Fanning ise yeniden Prenses Auroraolarak seyirci karşısına çıkıyor.

ANGELINA JOLIE KİMDİR?

Angelina Jolie (d. 4 Haziran 1975, Los Angeles, ABD), tam ismi Angelina Jolie Voight olan, Oscar ödüllü aktirs Jon Voight'un kızı olan Amerikan sinema oyuncusudur.

Londra, New York ve Los Angeles'da profesyonel modellik yaptı.Her ikisi de 3 yıl süren iki evlilik yaptı, 1996-1999 arasında Jonny Lee Miller ile, 2000-2003 yılları arasında da Billy Bob Thornton ile evli kaldı. Ama Billy Bob Thornton Angelina yerine televizyon izlemeyi tercih edince zaten yeterince aşk olduğu söylenemeyen ilişki sona erdi. Daha sonra 2004 yılında birlikte rol aldığı Mr. & Mrs. Smith filminde Brad Pitt ile tanıştı.

Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu.Aktör Jon Voight ve Marcheline Bertrand'ın kızıdır.Baba tarafından, Jolie Slovak ve Alman asııllıdır.Anne tarafından ise Fransız-Kanada asıllıdır.

İlk Kariyeri, 1993-1997

Jolie 14 yaşındayken başta Los Angeles, Londra ve New York'ta olmak üzere modellik yapmaya başladı.Bu zamanlarında birçok müzik videosunda da görüldü.16 yaşında, tiyatroya geri döndü ve ilk rolünü bir Alman fetişi olarak oynadı.

Jolie kardeşinin 5 öğrenci filminde görüldü ancak profesyonel film kariyeri,düşük bütçeli Cyborg 2 'de ilk başrolünü oynadığı 1993 'te başladı.Bundan sonra bağımsız film Without Evidence 'de yardımcı rolde oynadı.1995 'te ilk eşi Jonny Lee Miller'la tanıştığı Hackers 'ta, Jolie'nin oynadığı ilk Hollywood filminde, Kate "Asit Yanığı" Libby rolünü oynadı.

Yükselişi, 1997-2000

Jolie'nin kariyer umutları, 1997'de oynadığı Cornelia Wallace rolüyle Altın Küre aldığı ve Emmy Ödülü'ne aday gösterildiği biyografik film George Wallace'tan sonra başlamıştır.

1998'de Jolie, HBO'nun Gia filminde süpermodel Gia Carangi'yi canlandırdı.Film seks dünyasını, uyuşturucuları, Gia'nın uyuşturucu bağımlılığı sonucu hayatının ve kariyerinin bir anda yok olmasını, çöküşünü ve AIDS yüzünden ölümünü gözler önüne sundu.Ardışık olarak ikinci yıl, Jolie, bu rolle Altın Küre kazandı ve Emmy'ye aday gösterildi.Ayrıca ilk SAG Ödülü'nü aldı.

Gia 'dan sonra Jolie, New York'a taşındı ve vereceği hiçbir şey olmadığını hissederek kısa bir süre için oyunculuğu bıraktı.New York Üniversitesi 'nde film yapımı dersleri için üye oldu ve yazı sınıflarına katıldı.Bunu sadece kendimi toparlamak için iyi olarak tanımladı.

Jolie,Gloria McNeary'inin 1998 gangster filmi Hell's Kitchen ve sonraki yıl Sean Connery, Gillian Anderson, Ryan Phillippe ve Jon Stewart'ı da içeren Playing by Heart 'ın bir bölümünde görüldü.Film olumlu eleştiriler aldı ve Jolie birçok övgü aldı.Jolie, National Board of Review tarafından Yükselen Performans Ödülünü aldı.

1999'da Mike Newell'ın komedi-dram Pushing Tin'de rol aldı.Filmin diğer oyuncuları ise John Cusack, Billy Bob Thornton, ve Cate Blanchett'tır.Jolie, Thornton'un baştan çıkarıcı karısını oynadı.Bu filmden sonra The Bone Collector'da Denzel Washington ile çalıştı.

Jolie, bir sonraki yardımcı rolünü sosyopatic Lisa Rowe rolüyle Girl, Interrupted'ta aldı.Girl, Interrupted, akıl hastası Susanna Kaysen'ın hikâyesini anlatıyor.Winona Ryder ana karakteri oynamasına rağmen, film Jolie'nin Hollywood'daki son yükselişiyle ilgi çekti.3. Altın Küresini, 2. SAG Ödülünü ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü aldı.

2000'de Jolie, araba hırsızı Nicholas Cage'in eski kızarkadaşını oynadığını Sarah "Sway" Wayland rolüyle Gone In 60 Seconds'ta rol aldı.Bu filmdeki rolü küçüktü.Jolie daha sonra Lisa Rowe rolünün ağırlığından sonra bu filmin kendisini rahatlattığını ve bu filmden sonra büyük paralar kazandığını açıkladı.

Uluslararası Başarı, 2001-günümüz

Oyunculuk yeteneğine çok iyi bir gözle bakılmasına karşın, Jolie'nin filmleri geniş bir kitleye ulaşamıyordu; ama Lara Croft: Tomb Raider (2001) Jolie'yi uluslararası bir süperstar yaptı.Popüler Tomb Raider video oyununun uyarlamasımda Jolie, Lara Croft rolü için; Britanya aksanı ve savaş sanatları terbiyesi öğrenmesi gerekti.

Jolie sonra, Julia Russell rolüyle Original Sin (2001) 'de oynadı.Başrolü Antonio Banderas'la paylaşmıştır.Film, Cornell Woolrich'in Waltz into Darkness adlı romanından uyarlanmıştır.

2002'de, Life or Something Like It 'te,bir hafta içinde öleceği söylenen hırslı TV muhabiri Lanie Kerrigan'ı oynadı.Film, Jolie'nin performansi olumlu eleştiriler almasına rağmen; yetersiz olduğu yönünde eleştiriler aldı.CNN'den Paul Clinton: "Jolie rolünde muhteşemdi.Filmin ortasında bazı saçma olay örgüleri olmasına rağmen, bu Akademi Ödülü kazannan oyuncu fazlasıyla kendine doğru yolculuğunu inanılır bir biçimde oynamıştır."

Jolie, 2003'te Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life 'ta yeniden Lara Croft'u oynadı.Film, 1.filmin devamı olarak orjinali kadar kârlı değil iken, uluslararası alanda 156 milyon $ kazanmıştır.Sonraki yıl Jolie, Afrika'daki yardım işçileriyle ilgili Beyond Borders 'ta rol aldı.Film, Jolie'nin gerçek yaşamının yardımsever kişiliğini yansıtmasına rağmen; eleştirel ve finansal olarak başarısız olmuştur.Los Angeles Times: "Jolie, Girl, Interrupted 'ta Oscar kazandığı rolde yağtığı gibi, rollere elektrik ve güvenilirlik verebilir.O kabul edilmiş çizgi filmler de yapabilir Lara Croft gibi.Ama melez karakter belirsizliği, kötü yazılmış gerçek olmayan uçan istilacı, kan-ve-bağırsak dünyası, tamamen O'nu mahveder." olarak yazmıştır.

2004'de, Ethan Hawke ile birlikte Taking Lives 'ta rol aldı.Filmde Illeana Scott karakterini canlandırdı.Film karışık eleştiriler aldı.Daha sonra, DreamWorks filmi Shark Tale 'da melekbalığı Lola animasyon karakterinie sesini verdi ve Kerry Conran'nın Sky Captain and the World of Tomorrow 'da kısa bir rol oynadı.Ayrıca 2004'de, Oliver Stone'un Büyük İskender'in hayatını anlatan biyografik filmi Alexander 'da Olympias'ı oynadı.

Jolie ve Brad Pitt, 81. Akademi Ödülleri Töreninde, Şubat 2009

Aksiyon-komedi türü Mr. & Mrs. Smith, Jolie'nin 2005'te oynadığı tek filmidir.Filmin yönetmeni Doug Liman'dır.Jolie, Brad Pitt'e karşı Jane Smith'i oynadı.Film birçok eleştiri aldı, ama genellikle iki başrol oyuncusunun arasındaki kimya dolayısı ile övgüler aldı.

Daha sonara 2006'da Robert De Niro'nun The Good Shepherd filminde rol aldı.

2007'de Jolie, Mariane Pearl rolüyle Michael Winterbottom 'un belgesel türü drama A Mighty Heart 'ta rol aldı.Film, Pakistan'da Wall Street Journal 'in muhabiri Daniel Pearl 'ün kaçırılışı ve cinayetini anlatır.Film, Mariane Pearl'ün anılarından uyarlandı ve prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yaptı.

2008'de, James McAvoy ve Morgan Freeman'la beraber aksiyon türü Wanted'ta oynadı.Ayrıca Kung Fu Panda çigi filmine sesini verdi.Aynı yıl, Clint Eastwood'un drama türü Changeling 'te Christine Collins rolüyle başrol oynadı.Film, prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapmıştır.Jolie. 2. Oscar adaylığını, Bafta Ödülü adaylığı, Altın Küre ve SAG Ödülü adaylığını almıştır.

Jolie, 2010'da gösterime girecek olan Salt'ın çekimlerine devam etmektedir.Filmde, Naomi Watts'ın kocası Liev Schreiber ise Winter rolünü oynayacaktır