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  3. Malefiz: Kötülüğün Gücü filmi fragmanı yayınlandı

Malefiz: Kötülüğün Gücü filmi fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Malefiz: Kötülüğün Gücü filmi fragmanı yayınlandı. Malefiz: Kötülüğün Gücü Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı film, Malefiz ve Aurora'nın arasındaki karmaşık ilişkiyi ve Moors topraklarına gelen yeni tehditlerle ka

Herkes tarafından merakla beklenen Malefiz: Kötülüğün Gücü filminin fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda yıllar Malefiz ve Aurora'ya iyi davranmıştır. İlişkileri kalp kırıklıklarından, intikam öyküsüne ve sonunda sevgiye dönüşür. Ancak hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürüyordur. Aurora'nın Prens Phillip ile gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağlayacağı için Ulstead ve Moors Krallığı'nda kutlanacaktır. Beklenmedik bir karşılaşma ise yeni ittifakları doğuracaktır. Film 18 Ekim 2019 tarihinde vizyona girecek.

 

 

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:23

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