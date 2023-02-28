Malek Baayou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malek Baayou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malek Baayou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malek Baayou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malek Baayou 29 Nisan 1999 tarihinde Sousse şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da مالك بعيو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malek Baayou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ElHady S.M yapmaktadır. Malek Baayou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Malek Baayou'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Malek Baayou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/malek.baayou

Malek Baayou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malek Baayou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malek Baayou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malek Baayou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında ES Sahel

31 Ocak 2023 yılında Smouha

Malek Baayou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malek Baayou şuan Smouha SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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