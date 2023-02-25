Malek Reghis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malek Reghis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malek Reghis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Malek Reghis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Malek Reghis 19 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Malek Reghis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına - tarihinde katılmıştır. Malek Reghis'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Malek Reghis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Malek Reghis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Malek Reghis şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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