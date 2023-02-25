Malek Reghis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malek Reghis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Malek Reghis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malek Reghis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.