Malesor Rrecaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malesor Rrecaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malesor Rrecaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Malesor Rrecaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Malesor Rrecaj {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Malesor Rrecaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına - tarihinde katılmıştır. Malesor Rrecaj'nin KF Drenica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Malesor Rrecaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Malesor Rrecaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Malesor Rrecaj şuan KF Drenica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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