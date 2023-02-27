Maleye Diagne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maleye Diagne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maleye Diagne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maleye Diagne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maleye Diagne 24 Kasım 2002 tarihinde Mbacké şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Senegal uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maleye Diagne Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG yapmaktadır. Maleye Diagne, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Maleye Diagne'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maleye Diagne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maleye Diagne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Riga
Maleye Diagne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maleye Diagne şuan Riga FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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