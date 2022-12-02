Malezya Başbakanı Enver İbrahim birlik hükümetinde yer alacak bakanların listesini açıkladı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 15. genel seçimin ardından birlik hükümetinde yer alacak bakanların listesini açıkladı. Enver İbrahim, Perdana Putra Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Cephe (BN) lideri Ahmad Zahid Hamidi ve Gabungan Parti Sarawak (GPS) Başkanı Fadillah Yusof'un başbakan yardımcılığına getirildiğini duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Malezya Başbakanı Enver İbrahim birlik hükümetinde yer alacak bakanların listesini açıkladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 15. genel seçimin ardından birlik hükümetinde yer alacak bakanların listesini açıkladı.

Enver İbrahim, Perdana Putra Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Cephe (BN) lideri Ahmad Zahid Hamidi ve Gabungan Parti Sarawak (GPS) Başkanı Fadillah Yusof'un başbakan yardımcılığına getirildiğini duyurdu.

fadillah.jpeg

(GPS) BAŞKANI FADİLLAH YUSOF'UN BAŞBAKAN YARDIMCISI OLDU

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile sabah biraraya gelen Enver İbrahim'in açıkladığı bakanlar kurulu listesine göre, Yerel Yönetim Geliştirme Bakanlığına Nga Kor Ming, Sağlık Bakanlığına Dr. Zaleha Mustafa, Savunma Bakanlığına Mohamad Hasan, Yüksek Öğrenim Bakanlığına Mohamed Khaled Nordin, Eğitim Bakanlığına Fadhlina Sidek, Ekonomi Bakanlığına Rafizi Ramli ve İletişim ve Dijital Bakanlığına Fahmi Fadzil getirildi.

Enver İbrahim, daha önce de yaptığı açıklamalar doğrultusunda kabinedeki Maliye Bakanlığı görevini kendisinin üstleneceğini açıkladı.

Bakanların yarın saat 15.00'te Malezya Kralı'nın huzurunda yemin edeceği belirtildi.

24 Kasım'da yemin ederek Malezya'nın 10. Başbakanı olarak göreve başlayan Enver İbrahim, kurulacak birlik hükümetinde daha az sayıda bakana yer verileceğini açıklamıştı.

Seçimlerde 82 sandalye kazanarak 15. genel seçimi önde tamamlayan Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı (PH) ve 73 sandalyeye ulaşan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN), sonuçların açıklanmasının ardından hükümet kurma çalışmaları için görüşmelere başlamıştı.

Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki BN, seçimleri önde tamamlayan Umut İttifakı'nı destekleyerek başa baş biten seçimlerin ardından Enver İbrahim'e başbakanlık yolunu açmıştı.

BN'in ardından GPS ve Gabungan Rakyat Sabah (GRS) partilerinin de katılımıyla Enver İbrahim, hükümetinin Malezya Meclisinde üçte ikilik çoğunluğa sahip olacağını ifade etmişti.

Hükümetin 19 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan ilk oturumda Meclisten güvenoyu alması bekleniyor.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Arjantin'de kan donduran vahşet! Cani anne, hasta çocuğunu öldürüp küpün içine koydu ardından...
Arjantin'de kan donduran vahşet! Cani anne, hasta çocuğunu öldürüp küpün içine koydu ardından...
Ceza kanununda dikkat çeken düzenleme! Evlilik dışı cinsel birlikteliğe hapis cezası verilecek!
Ceza kanununda dikkat çeken düzenleme! Evlilik dışı cinsel birlikteliğe hapis cezası verilecek!
Şok etkisi yaratan olay! Kendini kadın olarak tanıtan adam, bir ailenin 14 yaşındaki kızını hamile bırakmaktan yargılanıyor!
Şok etkisi yaratan olay! Kendini kadın olarak tanıtan adam, bir ailenin 14 yaşındaki kızını hamile bırakmaktan yargılanıyor!
Almanya'da hastaneyi ayağa kaldıran olay! Yaşlı kadın oda arkadaşının solunum cihazını kapattı, sebebiyse pes dedirtti!
Almanya'da hastaneyi ayağa kaldıran olay! Yaşlı kadın oda arkadaşının solunum cihazını kapattı, sebebiyse pes dedirtti!
Son Haberler
"Hesabı erkek öder" diyen Ünlü psikolog Esra Ezmeci kendisini eleştirenleri tiye aldı! "Sen hesabı ödemesen de olur..."
"Hesabı erkek öder" diyen Ünlü psikolog Esra Ezmeci kendisini eleştirenleri tiye aldı! "Sen hesabı ödemesen de olur..."
Malezya Başbakanı Enver İbrahim birlik hükümetinde yer alacak bakanların listesini açıkladı
Malezya Başbakanı Enver İbrahim birlik hükümetinde yer alacak bakanların listesini açıkladı
Altına yatırım yapan köşeyi dönecek! İslam Memiş müjdeyi verdi: "Yeni rekorlara hazırlıklı olmak gerek"
Altına yatırım yapan köşeyi dönecek! İslam Memiş müjdeyi verdi: "Yeni rekorlara hazırlıklı olmak gerek"
Hırsızlığın böylesi! Yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandırdı, ceplerinden cüzdanlarını birer birer aldı!
Hırsızlığın böylesi! Yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandırdı, ceplerinden cüzdanlarını birer birer aldı!
Güney Kore'den Kuzey kore'li 8 kişi ve 7 kuruluşa yönelik ek yaptırım kararı
Güney Kore'den Kuzey kore'li 8 kişi ve 7 kuruluşa yönelik ek yaptırım kararı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivil katliamı: Çok sayıda ölü var
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivil katliamı: Çok sayıda ölü var
Çok Okunanlar
Maçta FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü andı olanlar oldu! Spiker Alpay Bakırcıgil TRT'den ayrıldı!
Maçta FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü andı olanlar oldu! Spiker Alpay Bakırcıgil TRT'den ayrıldı!
Son dakika | Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi!
Son dakika | Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi!
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a hapis şoku! O tweet başını yaktı!
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a hapis şoku! O tweet başını yaktı!
2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler seni bekliyor, Terazi, korku ve endişelerinden arın!
2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler seni bekliyor, Terazi, korku ve endişelerinden arın!
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ABD Büyükelçiliğinde şüpheli zarf alarmı
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ABD Büyükelçiliğinde şüpheli zarf alarmı
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Senin gibi anne olmaz olsun! Gaziantep'te yürek yakan olay: 5 yaşındaki çocuğunu aç susuz bırakıp...
Senin gibi anne olmaz olsun! Gaziantep'te yürek yakan olay: 5 yaşındaki çocuğunu aç susuz bırakıp...