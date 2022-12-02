Malezya Başbakanı Enver İbrahim birlik hükümetinde yer alacak bakanların listesini açıkladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 15. genel seçimin ardından birlik hükümetinde yer alacak bakanların listesini açıkladı.

Enver İbrahim, Perdana Putra Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Cephe (BN) lideri Ahmad Zahid Hamidi ve Gabungan Parti Sarawak (GPS) Başkanı Fadillah Yusof'un başbakan yardımcılığına getirildiğini duyurdu.

(GPS) BAŞKANI FADİLLAH YUSOF'UN BAŞBAKAN YARDIMCISI OLDU

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile sabah biraraya gelen Enver İbrahim'in açıkladığı bakanlar kurulu listesine göre, Yerel Yönetim Geliştirme Bakanlığına Nga Kor Ming, Sağlık Bakanlığına Dr. Zaleha Mustafa, Savunma Bakanlığına Mohamad Hasan, Yüksek Öğrenim Bakanlığına Mohamed Khaled Nordin, Eğitim Bakanlığına Fadhlina Sidek, Ekonomi Bakanlığına Rafizi Ramli ve İletişim ve Dijital Bakanlığına Fahmi Fadzil getirildi.

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Enver İbrahim, daha önce de yaptığı açıklamalar doğrultusunda kabinedeki Maliye Bakanlığı görevini kendisinin üstleneceğini açıkladı.

Bakanların yarın saat 15.00'te Malezya Kralı'nın huzurunda yemin edeceği belirtildi.

24 Kasım'da yemin ederek Malezya'nın 10. Başbakanı olarak göreve başlayan Enver İbrahim, kurulacak birlik hükümetinde daha az sayıda bakana yer verileceğini açıklamıştı.

Seçimlerde 82 sandalye kazanarak 15. genel seçimi önde tamamlayan Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı (PH) ve 73 sandalyeye ulaşan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN), sonuçların açıklanmasının ardından hükümet kurma çalışmaları için görüşmelere başlamıştı.

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Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki BN, seçimleri önde tamamlayan Umut İttifakı'nı destekleyerek başa baş biten seçimlerin ardından Enver İbrahim'e başbakanlık yolunu açmıştı.

BN'in ardından GPS ve Gabungan Rakyat Sabah (GRS) partilerinin de katılımıyla Enver İbrahim, hükümetinin Malezya Meclisinde üçte ikilik çoğunluğa sahip olacağını ifade etmişti.

Hükümetin 19 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan ilk oturumda Meclisten güvenoyu alması bekleniyor.