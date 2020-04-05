Malezya, günlük Kovid-19 test sayısını 16 bine çıkarmayı planlıyor

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çin ve Güney Kore'den test kitleri getirerek, ülke çapında test kapasitesini yaklaşık 16 bine çıkarmak istediklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Dr. Nur Hişam Abdullah, düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore'den gelecek test kitlerinin yarın ülkeye ulaşacağını bildirdi.

Kovid-19 vakalarını doğrulama kabiliyeti yüzde 80'in üzerinde olan yeni test kitleriyle ülke genelindeki test kapasitesini en az yüzde 50 artırmayı planladıklarını vurgulayan Nur Hişam, Çin'den getirecekleri kitlerle de vakaları daha çabuk teşhis etme imkanına kavuşulacağını kaydetti.

Nur Hişam, "Hedefimiz günlük test sayılarını 11 ila 16 bine yükseltmektir." dedi.

Halihazırda ülke genelinde 43 test laboratuvarı bulunduğunun altını çizen Nur Hişam, en kısa zamanda Sabah eyaletindeki Sandakan ve Tawau kentlerine de 2 laboratuvar kurulacağını dile getirdi.

Malezya'daki Kovid-19 vaka sayıları, bugün 179 kişiye daha teşhis konulmasıyla 3 bin 662'ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 61'e çıkarken, şimdiye kadar toplam 1005 kişinin tedavi edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA