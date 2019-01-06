İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Malezya Kralı Sultan V. Muhammed tahtını bıraktı

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed tahtını bıraktı

Malezya'da Milli Saray'ın basın biriminden yapılan açıklamada, Sultan V. Muhammed'in 6 Ocak'tan itibaren 15. Kral olarak istifa ettiği belirtildi.

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed tahtını bıraktı

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed, tahtından çekildiğini açıkladı.

Malezya'da Milli Saray'ın basın biriminden yapılan açıklamada, Sultan V. Muhammed'in 6 Ocak'tan itibaren 15. Kral olarak istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sultan Muhammed'in süresi bitmeden 5 yılı dolmadan görevi bıraktığı ifade edildi.

Malezya tarihi boyunca ilk defa krallık süresi bitmeden bir kral görevini bırakıyor.

Malezya kraliyet sarayı, Sultan Muhammed'in istifasının, açıklandığı tarihte yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.