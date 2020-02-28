Malezya'da 5 parti, Enver İbrahim'e karşı başbakan adayı gösterdi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da Mahathir Muhammed'in başbakanlıktan istifasıyla yaşanan hükümet krizinin ardından muhalefetten ve eski iktidar koalisyonundan toplam 5 parti, Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim'e karşı; eski İçişleri Bakanı ve Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) Başkanı Muhyiddin Yasin'i başbakan adayı olarak desteklediğini açıkladı.

Muhalefet partisi Birleşik Malay Milli Örgütü'nün (UMNO) Genel Sekreteri Annuar Musa ve Malezya İslam Partisi (PAS) Genel Sekreteri Takiyuddin Hassan tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "39 milletvekiliyle UMNO ve 18 milletvekiliyle PAS, Pagoh Milletvekili Muhyiddin Yasin'i 8. başbakan adayı olarak Kral'ın takdirine sunmak üzere anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.

PPBM milletvekillerinin yanı sıra geçen hafta Enver İbrahim'in liderliğindeki Halkın Adaleti Partisi'nden (PKR) istifa eden Muhammed Azmin Ali ve beraberindeki 10 milletvekilinin de Muhyiddin'in başbakanlığına destek verdiği belirtildi.

Diğer muhalefet partilerinden Malezya Çinli Partisi (MCA) ve Malezya Hint Kongresi (MIC) yönetimleri de mecliste Muhyiddin'in başbakanlığını destekleyeceklerini açıkladı.

- Geçici Başbakan Mahathir, dün açıklama yapmıştı

Yeni hükümetin kurulmasına ilişkin dün basına konuşan geçici Başbakan Mahathir, tarafsız hükümet kurmaya çalışacağını fakat PPBM'in Muhyiddin'i başbakan adayı göstermesi durumunda partisini destekleyeceğini belirtmişti.

Mahathir'in açıklamalarının ardından eski iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nın üç partisi PKR, Demokratik Hareket Partisi (DAP) ve Milli Emanet Partisi, (Amanah) Enver İbrahim'i başbakan adayı gösterdiklerini açıklamıştı.

- Muhyiddin'e 97, Enver'e 92 milletvekili destek veriyor

Enver ve Muhyiddin'in başbakanlığa aday gösterilmesinin ardından hükümeti kimin kuracağına Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah karar verecek.

Mevcut durumda Enver'in başbakanlığını 92 milletvekili desteklerken, Muhyiddin'e ise 97 milletvekili başbakanlık desteği veriyor.

Malezya basınındaki haberlere göre, henüz tarafını belli etmeyen eyalet temelli partilerden 9 milletvekilli Warisan ve 18 milletvekilli Sarawak Parti Koalisyonu, (GPS) ilerleyen günlerde Muhyiddin'e destek kararı alabilir.

Basında, Mahathir'in, Muhyiddin'in başbakanlık adaylığından sonra tarafsız hükümet planını iptal ettiği öne sürüldü.

Malezya'da hükümeti kuracak koalisyonun en az 112 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

- Muhyiddin Yasin kimdir?

Mahathir Muhammed'in başbakanlığında İçişleri Bakanı olarak görev yapan Muhyiddin Yasin, siyasete 1971'de UMNO'ya üye olarak girdi.

1986'da Johor eyaletinin siyasi lideri seçilen Muhyiddin, 1995'te Mahathir'in ilk başbakanlığı zamanında kabineye girerek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İç Ticaret Bakanlığı görevini üstlendi.

Eski Başbakan Necip Rezak'ın hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Muhyiddin, Necip'in Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı iddialarına tepki gösterdiği için 2015'te kabinedeki görevinden alınmıştı.

Bir yıl sonra Muhyiddin, yolsuzluk iddialarına tepki göstererek Mahathir ile UMNO'dan istifa ederek, Malezyalı Birleşik Yerli Partisi'ni (PPBM) kurdu.

2018 genel seçimlerinde Mahathir'in liderliğindeki koalisyonun galip gelmesi üzerine Muhyiddin, İçişleri Bakanı olarak yeniden kabineye girmişti.

Kaynak: AA