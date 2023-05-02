Malezya'da petrol tankeri yandı! 3 mürettebat kayıp!

Çin'den Singapur'a doğru yol alan 28 mürettebatlı petrol tankeri, Malezya'nın Johor eyaletindeki Tanjung Sedili açıklarındayken alev aldı. Bölgeye devriye botu gönderilirken, tankerden yoğun duman yükseldi.

3 MÜRETTEBAT ARANIYOR

Malezya Denizcilik İcra Ajansı (MMEA) Direktörü Nurul Hizam Zakaria yaptığı açıklamada, "Gemideki 23 mürettebat civardaki iki gemi tarafından kurtarıldı, diğer 2'sini biz kurtarmayı başardık. Ancak 3 mürettebat kayıp" ifadelerini kullandı.

SİNGAPUR'DA ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Zakaria, arama-kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, kayıp mürettebatın tankeri terk ederek denize atlayıp atlamadığının henüz bilinmediğini aktardı. Komşu Singapur'daki denizcilik yetkilileri de kayıp 3 mürettebat için çevredeki gemilere uyarı geçildiğini belirtti.