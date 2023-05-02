Malezya'da petrol tankeri yandı! 3 mürettebat kayıp!

Çin'den Singapur'a yol alan Malezya tanker gemisinde yangın çıktı. Mürettebattan 25 kişi kurtarılırken 3 kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

YAYINLAMA
Google News
Malezya'da petrol tankeri yandı! 3 mürettebat kayıp!

Çin'den Singapur'a doğru yol alan 28 mürettebatlı petrol tankeri, Malezya'nın Johor eyaletindeki Tanjung Sedili açıklarındayken alev aldı. Bölgeye devriye botu gönderilirken, tankerden yoğun duman yükseldi.

Malezya'da petrol tankeri yandı! 3 mürettebat kayıp!

3 MÜRETTEBAT ARANIYOR

Malezya Denizcilik İcra Ajansı (MMEA) Direktörü Nurul Hizam Zakaria yaptığı açıklamada, "Gemideki 23 mürettebat civardaki iki gemi tarafından kurtarıldı, diğer 2'sini biz kurtarmayı başardık. Ancak 3 mürettebat kayıp" ifadelerini kullandı.

SİNGAPUR'DA ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Zakaria, arama-kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, kayıp mürettebatın tankeri terk ederek denize atlayıp atlamadığının henüz bilinmediğini aktardı. Komşu Singapur'daki denizcilik yetkilileri de kayıp 3 mürettebat için çevredeki gemilere uyarı geçildiğini belirtti.

Malezya'da petrol tankeri yandı! 3 mürettebat kayıp!

İlgili Haberler
Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!
Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!
CHP İzmir mitingi için olay gönderme! "6'sı 7'si toplandı, 2018 yılındaki Muharrem İnce mitingi kadar kişiyi toplayamadılar"
CHP İzmir mitingi için olay gönderme! "6'sı 7'si toplandı, 2018 yılındaki Muharrem İnce mitingi kadar kişiyi toplayamadılar"
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 30 kişi tutuklandı!
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 30 kişi tutuklandı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Böyle intikam görülmedi! Tayland'da bir kadın 12 arkadaşını siyanürle zehirledi!
Böyle intikam görülmedi! Tayland'da bir kadın 12 arkadaşını siyanürle zehirledi!
ABD Başkanı Joe Biden 2024 seçimlerinde aday olacağını duyurdu!
ABD Başkanı Joe Biden 2024 seçimlerinde aday olacağını duyurdu!
Dünya sallanıyor! Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem!
Dünya sallanıyor! Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem!
Hz İsa'ya kavuşmak isterken Allah'a kavuştular! Kenya'da aç kalan 47 tarikat üyesi hayatını kaybetti!
Hz İsa'ya kavuşmak isterken Allah'a kavuştular! Kenya'da aç kalan 47 tarikat üyesi hayatını kaybetti!
Son Haberler
Yeni Zigana Tüneli açılışına saatler kaldı
Yeni Zigana Tüneli açılışına saatler kaldı
Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na LGBT tepkisi: "Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye'ye getirmek istiyorlar"
Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na LGBT tepkisi: "Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye'ye getirmek istiyorlar"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na LGBT tepkisi: Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye’ye getirmek istiyorlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na LGBT tepkisi: Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye’ye getirmek istiyorlar
Bakan Adil Karaismailoğlu Zigana Dağı tüneli açılışı öncesi bilgi verdi: Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli
Bakan Adil Karaismailoğlu Zigana Dağı tüneli açılışı öncesi bilgi verdi: Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli
Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türklerin 23 Nisan'da tahliyesi başlıyor!
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türklerin 23 Nisan'da tahliyesi başlıyor!
Çok Okunanlar
Yaygır isminin anlamı nedir, Yaygır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaygır isminin anlamı nedir, Yaygır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Boztaş isminin anlamı nedir, Boztaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Boztaş isminin anlamı nedir, Boztaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Soydaş isminin anlamı nedir, Soydaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Soydaş isminin anlamı nedir, Soydaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Neziye isminin anlamı nedir, Neziye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Neziye isminin anlamı nedir, Neziye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rusya'da bomba paniği yaşandı! 3 bin kişi tahliye edildi!
Rusya'da bomba paniği yaşandı! 3 bin kişi tahliye edildi!
Ramazan Bayram'ı Libya'da iki farklı günde başlayacak, Ülkenin bir kısmında bayramın 1. günü Cuma, diğer yarısında Cumartesi
Ramazan Bayram'ı Libya'da iki farklı günde başlayacak, Ülkenin bir kısmında bayramın 1. günü Cuma, diğer yarısında Cumartesi
Yorumlananlar
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz