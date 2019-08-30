Malezya’da yakalanan üst düzey FETÖ’cü Türkiye’ye getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), üst düzey bir FETÖ mensubunu daha yurt dışında yakalayarak yurda getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), üst düzey bir FETÖ mensubunu daha yurt dışında yakalayarak yurda getirdi.
FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, düzenlenen operasyonla MİT tarafından 30 Ağustos'ta Malezya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Arif Komiş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
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