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  3. Malezya'da yol yoğun yağmur yağışı sonucu çöktü! Meydana gelen heyelan nedeniyle yol araçlarla birlikte çukura düştü!

Malezya'da yol yoğun yağmur yağışı sonucu çöktü! Meydana gelen heyelan nedeniyle yol araçlarla birlikte çukura düştü!

Malezya'da yoğun yağmur yağışı nedeniyle drenaj borusunun patlaması sonucu oluşan heyelanda yol çöktü 5 araç heyelanla birlikte çukura düştü. Selangor eyaletinde meydana geldiği açıklanan afetin şiddetli yağmur yağışından dolayı olduğu açıklandı. Malezya polisi heyelanla birlikte yolun çökmesini 'felaket' olarak nitelendirdi.

Malezya'da yol yoğun yağmur yağışı sonucu çöktü! Meydana gelen heyelan nedeniyle yol araçlarla birlikte çukura düştü!

Selangor eyaletinde yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu yol çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik birimlerinin sevk edildiği belirtilen olayda 5 aracın zarar gördüğü açıklandı.

MALEZYA POLİSİ 'FELAKET' DEDİ

Malezya Polisi, meydana gelen toprak kaymasının ciddi bir afet olduğunu söyleyerek yolun heyelan nedeniyle çökmesini "felaket" olarak nitelendirdi. Heyelana, yoğun yağmur yağışı sonucu drenaj borularında meydana gelen patlamanın neden olduğu belirtildi.

Malezya'da yol yoğun yağmur yağışı sonucu çöktü! Meydana gelen heyelan nedeniyle yol araçlarla birlikte çukura düştü!

7 EYALET FELAKETTEN ETKİLENDİ

Malezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, ülkede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7 eyaletin sular altında kaldığını ve çok sayıda insanın evlerinde zarar meydana geldiğini, ekiplerin zarar gören insanları güvenli bölgelere taşındığını belirtti. Bakanlık tarafından da ülkede son iki haftada, yaşanan sel felaketlerinin ardından 125 binden fazla insanın etkilendiği ve 8 bin 727 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Malezyalı yetkililer, felaket soncu can kaybının olmadığını, 5 aracın zarar gördüğünü açıkladı.

Malezya'da yol yoğun yağmur yağışı sonucu çöktü! Meydana gelen heyelan nedeniyle yol araçlarla birlikte çukura düştü!Malezya'da yol yoğun yağmur yağışı sonucu çöktü! Meydana gelen heyelan nedeniyle yol araçlarla birlikte çukura düştü!

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