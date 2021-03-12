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Malezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Malezya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Malezya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Malezya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Malezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Malezya, Güneydoğu Asya’da yer alan, doğu ve batı olarak iki kara parçasına ayrılmış, 13 eyaletten oluşan, “parlamenter monarşi” ile yönetilen federal bir devlettir. Malezya'da 878 adet ada bulunur.

Malezya'nın Başkenti?

“Kuala Lumpur” şehri Malezya'nın başkentidir.

Malezya'nın Para Birimi Nedir?

“Ringgit” Malezya'nın para birimidir.

Malezya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Malezya'nın telefon alan kodu : + 60

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Malezya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Malezya

Malezya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Kuala Lumpur

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Malezya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

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Malezya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Kuala Lumpur

Malezya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Kuala Lumpur

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Malezya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Malaysia

Malezya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Malayca

Malezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Malezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malezya'nın Bayrağı Nasıldır?

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