Malezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malezya'nın Bayrağı Nasıldır?
Malezya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Malezya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Malezya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Malezya, Güneydoğu Asya’da yer alan, doğu ve batı olarak iki kara parçasına ayrılmış, 13 eyaletten oluşan, “parlamenter monarşi” ile yönetilen federal bir devlettir. Malezya'da 878 adet ada bulunur.
Malezya'nın Başkenti?
“Kuala Lumpur” şehri Malezya'nın başkentidir.
Malezya'nın Para Birimi Nedir?
“Ringgit” Malezya'nın para birimidir.
Malezya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Malezya'nın telefon alan kodu : + 60
Malezya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Malezya
Malezya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Kuala Lumpur
Malezya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Malaysia
Malezya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Kuala Lumpur
Malezya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Kuala Lumpur
Malezya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Malaysia
Malezya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Malayca