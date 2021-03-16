Malezya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Malezya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Malezya, Güneydoğu Asya’da yer alan, doğu ve batı olarak iki kara parçasına ayrılmış, 13 eyaletten oluşan, “parlamenter monarşi” ile yönetilen federal bir devlettir. Malezya'da 878 adet ada bulunur.

Malezya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Malezya 32365999 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 45. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0042 olduğu görülmektedir.

Malezya'nın Müslüman Nüfus sayısı 16,581,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 60,4 olarak rakamlara yansımıştır.

Malezya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Malezya'nın yüz ölçümü 329735 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Malezya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1190 km² Karasal Alan : 329613 km²

Malezya'nın Haritadaki Yeri / Konumu