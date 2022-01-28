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Mali Kontrolör Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mali Kontrolör maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Mali Kontrolör iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Mali Kontrolör Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mali Kontrolör maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mali Kontrolör pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mali Kontrolör nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mali Kontrolör olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mali Kontrolör Maaşı Ne Kadar? 2022 Mali Kontrolör Maaşları

Mali Kontrolör maaşı ortalama olarak aylık 11000_TL'dir. En düşük Mali Kontrolör maaşı 8500_TL, En yüksek ise 13500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mali Kontrolör iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mali Kontrolör İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2411.03

Meslek Adı :

Hesap Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

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