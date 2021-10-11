Mali Müşavir Maaşı Ne Kadar? 2021 Mali Müşavir Maaşları ve İş İlanları

Mali Müşavir görev tanımı nedir, Mali Müşavir ne iş yapar, Mali Müşavir olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mali Müşavir mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mali Müşavir Tanımı;

şletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapan kişidir.

Mali Müşavir Maaşı Ne Kadar? 2021 Mali Müşavir Maaşları

Mali Müşavir maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Mali Müşavir maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mali Müşavir iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mali Müşavir Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydetmek,

b) Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenlemek,

c) Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirmek,

d) Özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenlemek,

e) Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek,

f) Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda danışmanlık yapmak,

g) Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapmak,

h) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirmek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik vb. işleri yapmak,

i) Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümlemek,

j) Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirmek,

k) Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapmak,

l) Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapmak,

m) Fizibilite raporları (Yatırımlar,ilaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerinde vb.). hazırlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mali Müşavir Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebeciler

Mali Müşavir Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mali Müşavir mesleğinin meslek kodu 2411.07 olarak belirlenmiştir



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