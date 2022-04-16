Mali Polis Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mali Polis görev tanımı nedir, Mali Polis ne iş yapar, Mali Polis olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mali Polis mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mali Polis Tanımı;

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Mali Polis Maaşı Ne Kadar? 2022 Mali Polis Maaşları

Mali Polis maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mali Polis maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mali Polis iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5412.11

Meslek Adı :

Mali Polis

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Polis Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ülke ekonomisini ve kamu düzenini olumsuz yönde etkileyen, yurt dışından ülkemize, ülkemizden yurt dışına veya ülkemiz sınırları içinde çeşitli yollarla gerçekleştirilen, kaçakçılık ile sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere diğer suç konularında önleyici tedbirleri alma, bilgi toplama, değerlendirme ve hazırlık soruşturması aşamasındaki işlemleri yürütme ile yetki ve sorumluluk alanındaki diğer görevleri yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mali Polis; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Görevle ilgili riskleri değerlendirip gerekli önlemleri almak, ilgili birimlerle iletişimi sağlamak,

b) İstihbarat faaliyetlerinde bulunmak; Hedefle ilgili teknik ve fizikî takip yapmak, suçların mali boyutu ile ilgili bilgi toplamak, mali suçların işlenmesi muhtemel yerlerde araştırma yapmak, potansiyel suç organizasyonlarının faaliyetlerini izleme çalışmalarına katılmak,

c) Operasyon yapılacak yerin basit krokisini çizmek, hedef kişilerle ilgili, bilgi toplamak ve özelliklerini belirlemek faaliyetleri gibi operasyon ön hazırlığı yapmak,

d) Operasyon yapmak, şahısları etkisiz hale getirmek,

e) Üst araması yapmak, kimlik tespiti yapmak,

f) Suç delillerinin yok edilmesini önlemeye yönelik tedbirleri almak,

g) Operasyon mahallinde detaylı arama yapmak,

h) Tespit edilen suç unsuru madde ve delilleri muhafaza altına almak,

i) Yakalama ve gözaltına alma işlemleri

j) İfade almak, sorgulama yapmak,

k) Hazırlık tahkikatı yapmak ve diğer adli işlemleri yürütmek,

l) Görevi ile ilgili arşiv-dokümantasyon işlemlerini yürütmek,

m) Uluslararası arama kararı çıkartılmasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak, görev alanına giren suçlara ilişkin olarak Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerde karışmış oldukları olayları ile ülkemiz bağlantılarını takip etmek gibi uluslar arası işbirliği faaliyetlerine katılmak,

n) Suç işlenmesini caydırıcı önlemler almak,

o) Şüpheli şahısları tespit etmek,

p) Periyodik atış eğitimlerine katılmak,

q) Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iş başı eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, teknolojik gelişmeleri izlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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