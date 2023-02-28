Malick Evouna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malick Evouna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malick Evouna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malick Evouna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malick Evouna 28 Kasım 1992 tarihinde Libreville şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gabon uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malick Evouna Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Malick Evouna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Malick Evouna'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Malick Evouna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malickevouna/

Malick Evouna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malick Evouna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Malick Evouna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malick Evouna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Centre Mbérie

10 Ağustos 2012 yılında CF Mounana

30 Haziran 2013 yılında Centre Mbérie

19 Eylül 2013 yılında Wydad AC

12 Temmuz 2015 yılında El Ahly

11 Temmuz 2016 yılında TJ Teda

28 Şubat 2017 yılında Tianjin JMT Res

18 Ağustos 2017 yılında Konyaspor

30 Haziran 2018 yılında Tianjin JMT Res

31 Ocak 2019 yılında Santa Clara

25 Ocak 2020 yılında Nacional

30 Haziran 2020 yılında Santa Clara

16 Kasım 2020 yılında CS Sfaxien

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

6 Mayıs 2022 yılında AS Pélican

4 Temmuz 2022 yılında Aswan SC

Malick Evouna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malick Evouna şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malick Evouna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Centre Mbérie Sportif Club

Gabon takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 12 gol atmıştır.

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