Malick Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malick Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malick Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malick Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malick Toure 22 Eylül 1995 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malick Toure Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccercompetition UG yapmaktadır. Malick Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 27 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Malick Toure'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Malick Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malick Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malick Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malick Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Aralık 2013 yılında Club Africain

1 Temmuz 2016 yılında EO Sidi Bouzid

15 Ocak 2018 yılında US Biskra

1 Temmuz 2018 yılında MO Béjaïa

16 Temmuz 2019 yılında ES Sétif

27 Eylül 2021 yılında El Mahalla

Malick Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malick Toure şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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