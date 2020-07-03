Mali'de askeri devriyeye saldırı: 7 ölü

DAKAR (AA) - Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde devriye gezen askeri birliğe silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMA) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bankass beldesi civarındaki 4 köye 1 Temmuz günü düzenlenen ve 30'dan fazla sivilin öldüğü saldırı sonrası bölgeye sevk edilen askerler de hedef alındı.

Bölgede devriye gezen askerlere silahlı kişilerce 2 Temmuz akşamı düzenlenen silahlı saldırıda, 7 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Saldırıda 3 asker de kaybolurken, 4 askeri araç da imha edildi.

Kimliği belirsiz ağır silahlı kişiler Dogon etnik grubuna ait Gouari, Djimdo, Panga Dougpou ve Dialakanda köylerine saldırı düzenlemiş, olayda 33 köylü ölmüş, 5'i de yaralanmıştı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.



Geçen yıl, Fulaniler ile Dogonlar arasında çıkan çatışmalarda ya da karşılıklı köy saldırılarında 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.



Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü, Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şimdiye kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kaynak: AA