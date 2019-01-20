Mali’de BM Barış Gücüne saldırı: 8 ölü

Mali'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Barış Gücü birlikleri saldırıya uğradı. Saldırganlar etkisiz hale getirilirken, 8 asker hayatını kaybetti.

Terör örgütü Boko Haram militanlarına yönelik operasyonlar düzenleyen Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü, saldırıya uğradı. Saldırının ülkenin kuzeyindeki Aguelhok askeri üssüne yapıldığını duyuran yetkililer, saldırıda Çad asıllı 8 BM askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı askeri üste geçtiğimiz Nisan ayında 2 barış gücü askeri öldürülmüş, birkaçı yaralanmıştı.

Mali'de 2012 yılından beri artan terör olaylarıyla birlikte 13 binden fazla BM Barış Gücü konuşlandırılmıştı. Ancak teröristler engellenememiş, olaylar komşu ülkeler olan Burkina Faso ve Nijer'e de sıçramıştı.

Kaynak: İHA