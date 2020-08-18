Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu!

Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden beri askeri hareketlilik yaşanıyor.

Yerel güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı. Cisse, hükümetin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamayla diyalog çağrısında bulunmuştu.

Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen protestolarda Keita'nın istifası isteniyordu.

İBRAHİM BOUBACAR KEİTA KİMDİR?

Ibrahim Boubacar Keita 29 Ocak 1945'te, Koutiala'da dünyaya gelmiştir.

İbrahim Boubacar, 2013'ten bu yana Mali'nin Cumhurbaşkanıdır.

Daha önce 1994 ile 2000 yılları arası Mali Başbakanı oldu. 2002 yılından 2007 yılına kadar Mali Millet Meclisi Başkanlığı yaptı. Temmuz-Ağustos 2013'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçildi ve 4 Eylül 2013 tarihinde yemin etti. Başkent Bamako'da düzenlenen yemin törenine Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da katılmıştır.