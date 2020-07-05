Mali'de Cumhurbaşkanı, muhalefet platformunun lideri Dicko ile görüştü

DAKAR (AA) - Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, kendisine karşı geniş çaplı protesto düzenleyen muhalefet hareketinin lideri İmam Mahmoud Dicko ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Keita ile Dicko'nun başkent Bamako'daki "Villa des hosts" konutunda dün bir araya geldiği, görüşmede, ülkedeki siyasi ve güvenlik kriziyle ilgili tüm meselelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada İmam Dicko'nun "Tüm tarafların isteğiyle inşallah sorunlara bir çözüm bulacağız. İmam olmam, ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışı en önemli unsur olarak görmemi gerektiriyor." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı, Keita'nın ayrıca iktidar koalisyonundaki partilerin temsilcileriyle görüştüğünü duyurdu.

Açıklamada, görüşmelerin, ülkedeki siyasi krizin hafifletilmesi çabaları kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.

Keita ile eski Yüksek İslam Konseyi Başkanı İmam Dicko, protestoların başlamasından bu yana ilk defa bir araya geldi.

- Muhafet, Keita'yi kötü yönetimle suçluyor

Anayasa Mahkemesinin genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

İmam Dicko, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün çağrısıyla 5 Haziran'da bir araya gelen yüz binlerce kişi, Ağustos 2018'de ikinci kez seçilen Keita'nın istifasını istemişti.

5 Haziran Hareketi-Vatansever Güçlerin Mitingi (M5 RFP) adını alan platform, 19 Haziran'da geniş katılımlı bir gösteri daha düzenlemişti.

M5 RFP'den çarşamba günü yapılan açıklamada, Keita'nın istifasının diyalog için ön şart olmaktan çıkarıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, mart-nisan ayındaki genel seçim sonuçlarıyla oluşan parlamentonun feshedilerek, başbakanı platform tarafından tayin edilecek bir geçiş hükümeti kurulması ve sonrasında genel seçimlerin yenilenmesi istenmişti.

Kaynak: AA