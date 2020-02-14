Mali'de Fulani köyüne saldırı: 21 ölü

DAKAR (AA) - Mali'nin orta kesiminde Fulanilere ait Ogossagou köyüne düzenlenen saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mopti bölgesindeki köye gece kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler saldırı düzenledi.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı. Saldırının ardından çok sayıda kişinin de kayıp olduğu aktarıldı.

Ölenlerden bazılarının yanarak yaşamını yitirdiğini kaydedilen açıklamada, köydeki evlerin, tarım ürünleri ve besi hayvanlarının da ateşe verildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırganların yakalanması için bölgeye askeri birlik sevk edildiği ifade edildi.

- Mali'deki şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.



Ogossagou köyündeki Fulanilere, avcı Dogonlara ait kıyafetler giyen silahlı kişilerce geçen yıl 23 Mart'ta düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve birçok ev de ateşe verilmişti.

Haziran ayı başında Dogon ve Fulani kabileleri arasında çıkan çatışmalarda da yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.



Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kaynak: AA