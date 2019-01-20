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Mali’de silahlı saldırı: 8 BM görevlisi öldü

Mali'nin kuzey bölgesinde gerçekleşen saldırıda Birleşmiş Milletler adına arabuluculuk görevi yapan sekiz kişi hayatını kaybetti.

Mali’de silahlı saldırı: 8 BM görevlisi öldü

Mali'nin kuzey bölgesinde gerçekleşen saldırıda Birleşmiş Milletler adına arabuluculuk görevi yapan sekiz kişi hayatını kaybetti.

Mali Birleşmiş Milletler otoritesinin yaptığı açıklamada, sekiz BM görevlisinin Mali'nin kuzeyinde yer alan Aguelhok köyüne yapılan silahlı saldırıda öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinin henüz bilinmediği vurgulandı.

DHA

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