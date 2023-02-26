Maliele Vincent Pule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maliele Vincent Pule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maliele Vincent Pule kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maliele Vincent Pule ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maliele Vincent Pule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maliele Vincent Pule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maliele Vincent Pule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maliele Vincent Pule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maliele Vincent Pule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maliele Vincent Pule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maliele Vincent Pule 10 Mart 1992 tarihinde Bloemfontein, Free State şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Maliele Vincent Pule şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maliele Vincent Pule Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DOUBLE DIAMOND SPORTS yapmaktadır. Maliele Vincent Pule, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Maliele Vincent Pule'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maliele Vincent Pule Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/vincepule45?s=20&t=IGTMI4Z-UMKeu1zYsmMllg

http://instagram.com/pule.45?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Maliele Vincent Pule Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maliele Vincent Pule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maliele Vincent Pule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maliele Vincent Pule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Warriors

1 Temmuz 2014 yılında Bidvest Wits FC

1 Temmuz 2018 yılında Orlando Pirates

Maliele Vincent Pule kimdir

Maliele Vincent Pule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maliele Vincent Pule şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Maliele Vincent Pule Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika takımında 26 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maliele Vincent Pule nereli

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