Malik Abubakari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Abubakari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Malik Abubakari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malik Abubakari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Malik Abubakari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Abubakari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Malik Abubakari

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malik Abubakari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malik Abubakari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malik Abubakari 10 Mayıs 2000 tarihinde Tamale şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abdul Malik Abubakari şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malik Abubakari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Malik Abubakari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slovan Bratislava futbol takımında oynamaktadır. Slovan Bratislava takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Malik Abubakari'nin Slovan Bratislava ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Malik Abubakariboyu ve yaşı kaç

Malik Abubakari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Malik Abubakari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Malik Abubakari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malik Abubakari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Charity Stars

1 Temmuz 2018 yılında Vizela U19

1 Temmuz 2019 yılında Moreirense

19 Temmuz 2019 yılında Fafe

30 Haziran 2020 yılında Moreirense

5 Eylül 2020 yılında Casa Pia

30 Haziran 2021 yılında Moreirense

15 Temmuz 2021 yılında Malmö FF

14 Temmuz 2022 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2022 yılında Malmö FF

1 Şubat 2023 yılında Slo. Bratislava

31 Aralık 2023 yılında Malmö FF

Malik Abubakari kimdir

Malik Abubakari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malik Abubakari şuan Slovan Bratislava takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Malik Abubakari nereli

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