Malik Jasarspahic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Jasarspahic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malik Jasarspahic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malik Jasarspahic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malik Jasarspahic 18 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Malik Jašarspahić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malik Jasarspahic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Malik Jasarspahic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Malik Jasarspahic'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Malik Jasarspahic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malik Jasarspahic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malik Jasarspahic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malik Jasarspahic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK MDK U19

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2022 yılında FK Rudar Kakanj

12 Ağustos 2022 yılında Mladost Kakanj

Malik Jasarspahic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malik Jasarspahic şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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