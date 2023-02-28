Malik Owolabi Belewu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Owolabi Belewu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malik Owolabi Belewu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malik Owolabi Belewu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malik Owolabi Belewu 3 Temmuz 2002 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abdulmalik Justin Owolabi-Belewu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malik Owolabi Belewu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Malik Owolabi Belewu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Malik Owolabi Belewu'nin Forge FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Malik Owolabi Belewu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malik Owolabi Belewu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malik Owolabi Belewu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malik Owolabi Belewu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında SPAL U19

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

8 Nisan 2022 yılında Forge FC

Malik Owolabi Belewu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malik Owolabi Belewu şuan Forge FC takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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