Malik Tchokounte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Tchokounte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malik Tchokounte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malik Tchokounte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malik Tchokounte 11 Eylül 1988 tarihinde Nizza şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malik Tchokounte Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASALA FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Malik Tchokounte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Malik Tchokounte'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Malik Tchokounte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malik_mt9/

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Malik Tchokounte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Malik Tchokounte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Malik Tchokounte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malik Tchokounte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Thurrock

1 Temmuz 2009 yılında Calvi

1 Temmuz 2013 yılında USL Dunkerque

4 Temmuz 2017 yılında Paris FC

10 Temmuz 2018 yılında SM Caen

18 Ağu 2020 yılında USL Dunkerque

1 Temmuz 2022 yılında Nîmes Olympique

Malik Tchokounte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malik Tchokounte şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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